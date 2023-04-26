Російські війська за два місяці повністю спустошили військовий склад у Криму (фото)

На супутникових знімках за 25 квітня видно, що на складі не залишилося нічого. Однак 11 лютого на складі знаходилися бойові броньовані машини, танки і артилерійські гармати, що буксирувалися.

Зазначимо, що військовий склад окупантів знаходився поблизу Джанкоя, між населеними пунктами Медведівка та Тургенєво.

Нагадаємо, що 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи. Тоді росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Згодом ЗМІ дізналися, що росіяни посилили оборону в бухті Севастополя, залучаючи катери, гелікоптери і навіть бойові дельфіни.

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