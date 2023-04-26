UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська за два місяці повністю спустошили військовий склад у Криму (фото)

Ілюстративне фото: російські війська за два місяці повністю спустошили військовий склад у Криму (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська за два місяці спустошили військовий склад у північній частині Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аналітика Бреді Африка з Американського інституту підприємництва у Twitter.

На супутникових знімках за 25 квітня видно, що на складі не залишилося нічого. Однак 11 лютого на складі знаходилися бойові броньовані машини, танки і артилерійські гармати, що буксирувалися.

Зазначимо, що військовий склад окупантів знаходився поблизу Джанкоя, між населеними пунктами Медведівка та Тургенєво.

Нагадаємо, що 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи. Тоді росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Згодом ЗМІ дізналися, що росіяни посилили оборону в бухті Севастополя, залучаючи катери, гелікоптери і навіть бойові дельфіни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрымВійна Росії проти України