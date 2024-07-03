Російські війська атакували Дніпропетровську область ракетою: двоє постраждалих

Обстріли Дніпра

Російські війська з постійною періодичністю обстрілюють Дніпропетровську область і, зокрема, Дніпро.

Так, 28 червня російські війська обстріляли Дніпро. Окупанти атакували багатоповерхівку, зруйнувавши квартири з 8 по 11 поверх. Тоді постраждали 13 людей та одна людина загинула.

А під час обстрілу 1 липня у Дніпрі постраждали 7 людей, у тому числі підліток.

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