Российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетой: двое пострадавших

Обстрелы Днепра

Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают Днепропетровскую область и в частности, Днепр. 28 июня российские войска обстреляли Днепр. Оккупанты атаковали многоэтажку, рзрушив квартиры с 8 по 11 этаж. Тогда пострадали 13 людей и один человек погиб.

А во время обстрела 1 июля в Днепре пострадали 7 людей, в том числе подросток.

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