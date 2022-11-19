Російські винищувачі влаштували провокацію у зоні навчань НАТО

Військово-морське командування НАТО заявило, що в четвер вранці літаки пролетіли над кораблями на висоті 91 метр і на відстані 73 метри після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення натовських військових.

"НАТО вважала взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була залучена для навчань ППО, а також через висоти та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків", - йдеться у заяві.

У заяві йдеться про те, що сили НАТО «діяли відповідально» відповідно до чинних правил.

"НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наші літаки, кораблі або їхні екіпажі. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на тлі загострення напруженості між західним військовим альянсом та Росією через вторгнення Москви до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про перехоплення двох стратегічних бомбардувальників РФ у районі Аляски. При цьому вони не входили до повітряного простору США чи Канади.

До цього авіація НАТО перехопила російські винищувачі Польщі та Швеції.

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