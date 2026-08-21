Російські удари зупинили ключові підприємства металургії України, - Форбс

Так, після атак у серпні зупинився металургійний гігант "Запоріжсталь", а "АрселорМіттал Кривий Ріг" скорочує виробництво. У галузі попереджають: запас міцності підприємств майже вичерпано.

Для України це означає втрату майже половини валютної виручки від експорту ГМК, а це - мільярди доларів.

У середині серпня російські війська завдали удару балістичною ракетою по "Запоріжсталі". Внаслідок атаки загинули сім працівників, були пошкоджені енергетичні підрозділи, інфраструктура, основні та допоміжні потужності доменного виробництва. Комбінат зупинив роботу.

У ніч на 16 серпня ракетного удару зазнав "АрселорМіттал Кривий Ріг". Загинули двоє людей, ще 13 працівників підприємства та підрядних організацій були поранені.

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков попереджає: за подальшого погіршення ситуації Україна може втратити до половини валютної виручки від експорту продукції ГМК.

"Ситуація більше, ніж просто погана, кількість негативних факторів зашкалює. Запас міцності майже вичерпаний. Йдеться вже про тижні", - каже Каленков.

Додатковим ризиком залишаються удари по логістичній інфраструктурі. У Запоріжжі російські війська атакують мости через Дніпро. У разі їхнього пошкодження логістичне плече для "Запоріжсталі" може збільшитися приблизно на 70 км в один бік.

За даними "Укрметалургпрому", у 2025 році експорт продукції гірничо-металургійного комплексу становив 6,2 млрд доларів, а частка галузі у ВВП - близько 5,5%.

При цьому "Запоріжсталь" та "АрселорМіттал Кривий Ріг" забезпечують близько 70% української металургії. Їхня зупинка або суттєве скорочення виробництва матиме наслідки не лише для самої галузі, а й для суміжних секторів, оскільки частка проміжного споживання у металургійному виробництві перевищує 80%.

У "Метінвесті" зазначили, що масштаб пошкоджень "Запоріжсталі" є безпрецедентним. За оцінкою компанії, востаннє підприємство могло зазнавати руйнувань такого рівня ще під час Другої світової війни.

Точні строки відновлення роботи комбінату поки не називають. Вони залежатимуть від характеру пошкоджень, безпекової ситуації та можливості відновити не лише обладнання, а й усю виробничу та логістичну систему. Відновлювальні роботи вже розпочалися: фахівці оцінюють пошкодження, шукають технічні рішення та необхідні ресурси.

Ситуацію в металургії одночасно погіршують CBAM, нові торговельні обмеження ЄС, блокування морських портів та підвищення тарифів "Укрзалізниці". У галузі наголошують, що сукупність цих факторів може призвести до подальшого скорочення виробництва, експорту, валютної виручки та податкових надходжень.