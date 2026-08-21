Российские удары остановили ключевые предприятия металлургии Украины, - Форбс

Так, после атак в августе остановился металлургический гигант "Запорожсталь", а "АрселорМиттал Кривой Рог" сокращает производство. В отрасли предупреждают: запас прочности предприятий почти исчерпан.

Для Украины это означает потерю почти половины валютной выручки от экспорта ГМК, а это - миллиарды долларов.

В середине августа российские войска нанесли удар баллистической ракетой по "Запорожстали". В результате атаки погибли семь работников, были повреждены энергетические подразделения, инфраструктура, основные и вспомогательные мощности доменного производства. Комбинат остановил работу.

В ночь на 16 августа ракетный удар потерпел "АрселорМиттал Кривой Рог". Погибли два человека, еще 13 работников предприятия и подрядных организаций были ранены.

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков предупреждает: при дальнейшем ухудшении ситуации, Украина может потерять до половины валютной выручки от экспорта продукции ГМК.

"Ситуация больше, чем просто плохая, количество негативных факторов зашкаливает. Запас прочности почти исчерпан. Речь идет уже о неделях", - говорит Каленков.

Дополнительным риском остаются удары по логистической инфраструктуре. В Запорожье российские войска атакуют мосты через Днепр. В случае их повреждения логистическое плечо "Запорожстали" может увеличиться примерно на 70 км в одну сторону.

По данным "Укрметаллургпрома", в 2025 году экспорт продукции горно-металлургического комплекса составил 6,2 млрд долларов, а доля отрасли в ВВП – около 5,5%.

При этом "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" обеспечивают около 70% украинской металлургии. Их остановка или существенное сокращение производства будет иметь последствия не только для самой отрасли, но и для смежных секторов, поскольку доля промежуточного потребления в металлургическом производстве превышает 80%.

В "Метинвесте" отметили, что масштаб повреждений "Запорожстали" беспрецедентный. По оценке компании, последний раз предприятие могло нести разрушения такого уровня еще во время Второй мировой войны.

Точные сроки возобновления работы комбината пока не называются. Они будут зависеть от характера повреждений, ситуации безопасности и возможности восстановить не только оборудование, но и всю производственную и логистическую систему. Восстановительные работы уже начались: специалисты оценивают повреждения, ищут технические решения и необходимые ресурсы.

Ситуацию в металлургии одновременно усугубляют CBAM, новые торговые ограничения ЕС, блокирование морских портов и повышение тарифов "Укрзализныци". В отрасли отмечают, что совокупность этих факторов может привести к дальнейшему сокращению производства, экспорта, валютной выручки и налоговых поступлений.