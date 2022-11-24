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Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей обстрілами енергосистеми, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей, обстрілюючи цивільну енергетичну інфраструктуру, вони не залякають українців та не змусять відмовитись від наших принципів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ДТЕК Максима Тімченка.

"Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей - вони не залякають нас та не змусять відмовитись від своїх принципів. Атаки на енергетичну інфраструктуру - це воєнний злочин, за який усі винні будуть відповідати. Усі, враховуючи так званих російських "енергетиків", які допомагають варварам обирати цілі для атак. Україна вистояла, вистоїть та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі", - заявив Тімченко.

ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж. Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури - лікарень, водоканалів - у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Триває поступове підключення побутових споживачів.

Найближчими годинами ситуація в енергосистемі буде стабілізована.

"Не маючи шансів проти української армії на фронті, варвари вирішили тероризувати мирне населення. Українська енергосистема вистояла. Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не досягли. І ніколи цього не досягнуть. Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом", - заявили в ДТЕК.

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ДТЕКМаксим Тимченко