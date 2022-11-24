Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей обстрілами енергосистеми, - Тімченко

"Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей - вони не залякають нас та не змусять відмовитись від своїх принципів. Атаки на енергетичну інфраструктуру - це воєнний злочин, за який усі винні будуть відповідати. Усі, враховуючи так званих російських "енергетиків", які допомагають варварам обирати цілі для атак. Україна вистояла, вистоїть та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі", - заявив Тімченко.

ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж. Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури - лікарень, водоканалів - у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Триває поступове підключення побутових споживачів.

Найближчими годинами ситуація в енергосистемі буде стабілізована.

"Не маючи шансів проти української армії на фронті, варвари вирішили тероризувати мирне населення. Українська енергосистема вистояла. Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не досягли. І ніколи цього не досягнуть. Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом", - заявили в ДТЕК.