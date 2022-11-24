RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские террористы никогда не достигнут своих целей обстрелами энергосистемы, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТэК)
Автор: Артем Горовенко

Российские террористы никогда не достигнут своих целей, обстреливая гражданскую энергетическую инфраструктуру, они не запугивают украинцев и не заставят отказаться от наших принципов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ДТЭК Максима Тимченко.

"Российские террористы никогда не достигнут своих целей - они не запугают нас и не заставят отказаться от своих принципов. Атаки на энергетическую инфраструктуру — это военное преступление, за которое все виновные понесут ответственность. Все, в том числе так называемые российские "энергетики", помогающие варварам определять цели атак. Украина выстояла, выстоит и победит. И никакие террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого не изменят. Мы будем со светом, а вы навсегда останетесь во тьме", - заявил генеральный директор ДТЭК", - заявил Тимченко.

ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей. Восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры - больниц, водоканалов - во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.

В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.

"Не имея шансов против украинской армии на фронте, варвары решили терроризировать мирное население. Украинская энергосистема выстояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не достигли. И никогда этого не добьются. Энергетики выстояли в тяжелом бою с коварным и беспринципным врагом", - заявили в ДТЭК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКМаксим Тимченко