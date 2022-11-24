ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей обстрілами енергосистеми, - Тімченко

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 18:57
Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей обстрілами енергосистеми, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей, обстрілюючи цивільну енергетичну інфраструктуру, вони не залякають українців та не змусять відмовитись від наших принципів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ДТЕК Максима Тімченка.

"Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей - вони не залякають нас та не змусять відмовитись від своїх принципів. Атаки на енергетичну інфраструктуру - це воєнний злочин, за який усі винні будуть відповідати. Усі, враховуючи так званих російських "енергетиків", які допомагають варварам обирати цілі для атак. Україна вистояла, вистоїть та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі", - заявив Тімченко.

ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж. Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури - лікарень, водоканалів - у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Триває поступове підключення побутових споживачів.

Найближчими годинами ситуація в енергосистемі буде стабілізована.

"Не маючи шансів проти української армії на фронті, варвари вирішили тероризувати мирне населення. Українська енергосистема вистояла. Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не досягли. І ніколи цього не досягнуть. Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом", - заявили в ДТЕК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Максим Тимченко
NEWS
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
DAILY
Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить
Ростислав Шаправськийголовний редактор Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить