Российские террористы никогда не достигнут своих целей обстрелами энергосистемы, - Тимченко

Российские террористы никогда не достигнут своих целей, обстреливая гражданскую энергетическую инфраструктуру, они не запугивают украинцев и не заставят отказаться от наших принципов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ДТЭК Максима Тимченко.

"Российские террористы никогда не достигнут своих целей - они не запугают нас и не заставят отказаться от своих принципов. Атаки на энергетическую инфраструктуру — это военное преступление, за которое все виновные понесут ответственность. Все, в том числе так называемые российские "энергетики", помогающие варварам определять цели атак. Украина выстояла, выстоит и победит. И никакие террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого не изменят. Мы будем со светом, а вы навсегда останетесь во тьме", - заявил генеральный директор ДТЭК", - заявил Тимченко.

ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей. Восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры - больниц, водоканалов - во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.

В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.

"Не имея шансов против украинской армии на фронте, варвары решили терроризировать мирное население. Украинская энергосистема выстояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не достигли. И никогда этого не добьются. Энергетики выстояли в тяжелом бою с коварным и беспринципным врагом", - заявили в ДТЭК.