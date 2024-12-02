Російські та сирійські літаки посилили бомбардування північного заходу Сирії, - Reuters

Як пише агентство, 1 грудня авіація двох країн завдала удару по місту Ідліб на півночі Сирії, яке утримують повстанці. Це сталося в той час, як сирійський президент Башар Асад присягнувся придушити повстанців, які увійшли до міста Алеппо.

За словами місцевих жителів, одна з атак на другий день рейдів припала на густонаселений житловий район у центрі Ідліба - найбільше місто у повстанському анклаві неподалік турецького кордону, де близько чотирьох мільйонів людей живуть у саморобних наметах та житлах.

За даними рятувальників, щонайменше на місці події загинуло 7 людей, і ще десятки поранено. Тим часом сирійська армія та її союзник Росія заявляють, що завдають ударів по укриттям повстанських угруповань. Також вони заперечують напади на мирних мешканців.

У суботу російські та сирійські літаки бомбили інші міста в провінції Ідліб, яка повністю перейшла під контроль повстанців внаслідок найсміливішого їхнього наступу за багато років у громадянській війні, де лінії фронту в основному заморожені з 2020 року.

Ще раніше, у п'ятницю ввечері, повстанці увірвалися до міста Алеппо, яке розташоване на схід від провінції Ідліб. Вони змусили сирійську армію передислокуватися, що стало найсерйознішим викликом Асаду за останні роки.