Российские и сирийские самолеты усилили бомбардировки северо-запада Сирии, - Reuters

Как пишет агентство, 1 декабря авиация двух стран нанесла удар по городу Идлиб на севере Сирии, который удерживают повстанцы. Это произошло в то время, как сирийский президент Башар Асад поклялся подавить повстанцев, которые вошли в город Алеппо.

По словам местных жителей, одна из атак на второй день рейдов пришлась на густонаселенный жилой район в центре Идлиба - крупнейший город в повстанческом анклаве недалеко от турецкой границы, где около четырех миллионов человек живут в самодельных палатках и жилищах.

По данным спасателей, по меньшей мере на месте происшествия погибли 7 человек, и еще десятки ранены. Тем временем сирийская армия и ее союзник Россия заявляют, что наносят удары по укрытиям повстанческих группировок. Также они отрицают нападения на мирных жителей.

В субботу российские и сирийские самолеты бомбили другие города в провинции Идлиб, которая полностью перешла под контроль повстанцев в результате самого смелого их наступления за многие годы в гражданской войне, где линии фронта в основном заморожены с 2020 года.

Еще ранее, в пятницу вечером, повстанцы ворвались в город Алеппо, который расположен к востоку от провинции Идлиб. Они вынудили сирийскую армию передислоцироваться, что стало самым серьезным вызовом Асаду за последние годы.