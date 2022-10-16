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Российские солдаты жалуются на нехватку лекарств и действия Кремля: перехват разговора

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Николаевская область, Воскресенье 16 октября 2022 12:11
Российские солдаты жалуются на нехватку лекарств и действия Кремля: перехват разговора Фото: оккупанты не могут вылечить ранения из-за нехватки лекарств (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты на юге Украины жалуются на критическую нехватку лекарств, в том числе антибиотиков. Российские войска критикуют действия Кремля и военного руководства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант, который сейчас находится в Николаевской области, рассказал жене о нехватке лекарства. Из-за этого он вынужден "лечить" стрептодермию мочой.

Оккупант отметил, что в российской армии каждый сам за себя. При этом он добавил, что беспокоится за свою посылку, потому что пока не может сходить за ней, поскольку отек ног не позволяет обуться.

Российский солдат критикует действия российского диктатора и военного руководства. Он призывает общество восстать против власти.

"Скажи "спасибо" нашему главнокомандующему, который натворил здесь "делов" и вообще эту мобилизацию конституционно неправильно. … Она вводится, когда на страну нападают, а не когда страна нападает на кого-то. Сволочь такая! Как мы его (Путина - ред.) здесь проклинаем, не могу тебе передать словами - его и его банду всю тупорилу, которая нас бросила сюда", - сказал оккупант.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 65 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов.

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