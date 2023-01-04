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Російські солдати продовжують обстрілювати Харківську область: за добу двоє поранених

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області - у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі.

"У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіків 42-х та 72-х років", - розповів він.

За словами очільника регіону, вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялось, харківські рятувальники потрапили під обстріл під час гасіння пожежі у Дворічній та у Вовчанську.

Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 30 грудня, знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атаки загинув цивільний, ще один поранений.

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