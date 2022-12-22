Российские солдаты бьют по Краматорску: местных просят оставаться в укрытиях
Фото: российские солдаты бьют по Краматорску 22 декабря (GettyImages)
Прямо сейчас российские оккупанты бьют по Краматорску (Донецкая область). Жителей просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"Орки бьют по Краматорску. Опасность не миновала, оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Обновлено 14.43. По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, по Краматорску оккупанты нанесли два ракетных удара.
"Последствия выясняем", - добавил он.
Как сообщалось, ночью на субботу, 17 декабря, оккупанты обстреляли Краматорск (Донецкая область). Удар на себя приняли учебное заведение и частные дома.
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