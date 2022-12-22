Российские солдаты бьют по Краматорску: местных просят оставаться в укрытиях

Прямо сейчас российские оккупанты бьют по Краматорску (Донецкая область). Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Орки бьют по Краматорску. Опасность не миновала, оставайтесь в укрытиях", - написал он. Обновлено 14.43. По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, по Краматорску оккупанты нанесли два ракетных удара. "Последствия выясняем", - добавил он.