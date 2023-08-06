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Російські снаряди зруйнували приватний будинок у Харківській області: загинула жінка

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Харків, Неділя 06 серпня 2023 12:45
Російські снаряди зруйнували приватний будинок у Харківській області: загинула жінка Фото: у Харківській області через обстріл загинула жінка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 6 серпня, обстріляла одне з сіл Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Окупанти вдарили по селу Подоли у Куп’янському районі. Російські снаряди зруйнували приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.

"Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення, госпіталізований до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Атака на Харків

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, російська армія вчергове атакувала Харків. За попередньою інформацією, окупанти випустили ракети з ЗРК С-300.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксований "приліт" у Холодногірському районі міста. На місці інциденту працювали профільні служби.

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