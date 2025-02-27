Російські школярі переплутали емблеми: вітали своїх військових символом ССО ЗСУ (фото)

Емблема ССО ЗСУ містить зображення срібного вовка, підперезаного золотим поясом, на фоні лаврового вінка, з двозубцем князя Святослава Хороброго та девізом "Іду на Ви". Натомість на емблемі ССО Росії зображені сірий вінок, золотий лук із натягнутою стрілою та двоголовий орел.

Як повідомили в ССО, українські військові провели своєрідний "урок патріотизму" та "покращили навчальний процес у школах ворога". Діти, не знаючи, як виглядає емблема російських ССО, створили колекцію малюнків, на яких зобразили символи Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Раніше РБК-Україна писало, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну операцію на Донецькому напрямку, знищивши взвод російських окупантів під час дронового нальоту на промисловий комплекс. Оператори 3-го полку ССО здійснили атаку, в результаті якої було ліквідовано близько взводу ворожих солдатів, а одного з них взято в полон. Полонений надав цінну інформацію про розташування ворожих сил та складів боєприпасів, які були знищені того ж дня.

Також ми розповідали, що бійці ССО ЗСУ провели успішну операцію в Курській області, під час якої ліквідували двох північнокорейських солдатів та захопили важливі документи ворога. Крім того, за допомогою дронів було знищено сім окупантів, а ще десять отримали поранення. Серед трофеїв - засоби індивідуального захисту, військова екіпіровка, зброя та засоби зв’язку, що можуть містити цінну інформацію про плани противника.

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