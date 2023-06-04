Російські ракетоносії вивели з Чорного моря: Гуменюк пояснила причину

"Цього разу активність ворожа була переважно в повітрі. Це були безпілотні літальні апарати ударного типу і ракети повітряного базування. Морські ракетоносії, злякавшись шторму, були заведені в пункти базування. Природа на нашому боці", - пояснила Гуменюк.

За її словами, носії ракет були заведені у пункти базування ще до початку масштабної повітряної тривоги в Україні. Станом на ранок шторм не дозволяє росіянам вивести їх у море.

Всього, за даними оперативного командування "Південь", у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів.

Нічна атака

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Цього разу ворог випустив і дрони-камікадзе, і ракети. Вибухи та роботу сили ППО чули у декількох регіонах.

Всього Росія випустила 5 дронів типу Shahed з Брянської області та 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.

Українські захисники цієї ночі збили 3 безпілотники та 4 ворожі ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.