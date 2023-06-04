Российские ракетоносители вывели из Черного моря: Гуменюк объяснила причину

"На этот раз активность вражеская была преимущественно в воздухе. Это были беспилотные летательные аппараты ударного типа и ракеты воздушного базирования. Морские ракетоносители, испугавшись шторма, были заведены в пункты базирования. Природа на нашей стороне", - объяснила Гуменюк.

По ее словам, носители ракет были введены в пункты базирования еще до начала масштабной воздушной тревоги в Украине. По состоянию на утро шторм не позволяет россиянам вывести их в море.

Всего, по данным оперативного командования "Юг", в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 российских кораблей.

Ночная атака

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. На этот раз враг выпустил и дроны-камикадзе, и ракеты. Взрывы и работу силы ПВО слышали в нескольких регионах.

Всего Россия выпустила 5 дронов типа Shahed из Брянской области и 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Украинские защитники этой ночью сбили 3 беспилотника и 4 вражеских ракеты.

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