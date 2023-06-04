RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские ракетоносители вывели из Черного моря: Гуменюк объяснила причину

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вывела из Черного моря все ракетоносители и не применяла их во время сегодняшней ночной атаки. Причиной тому стала неблагоприятная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"На этот раз активность вражеская была преимущественно в воздухе. Это были беспилотные летательные аппараты ударного типа и ракеты воздушного базирования. Морские ракетоносители, испугавшись шторма, были заведены в пункты базирования. Природа на нашей стороне", - объяснила Гуменюк.

По ее словам, носители ракет были введены в пункты базирования еще до начала масштабной воздушной тревоги в Украине. По состоянию на утро шторм не позволяет россиянам вывести их в море.

Всего, по данным оперативного командования "Юг", в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 российских кораблей.

Ночная атака

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. На этот раз враг выпустил и дроны-камикадзе, и ракеты. Взрывы и работу силы ПВО слышали в нескольких регионах.

Всего Россия выпустила 5 дронов типа Shahed из Брянской области и 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Украинские защитники этой ночью сбили 3 беспилотника и 4 вражеских ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерацияракетиатака дроновВойна в УкраинеВойна России против Украины