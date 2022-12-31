UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США, - посол

Фото: посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські ракетні обстріли України, зокрема такі, як сьогоднішній, лише посилюють рішучість Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк наголосила, що сьогоднішня російська атака стала третьою за цей святковий тиждень, коли військові РФ здійснили удари по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах України.

"Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - додала посол.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, російська армія вчергове здійснила ракетний масовий удар по Україні. Актуальну інформацію про стан в регіонах після атаки можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України