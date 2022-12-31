Российские ракетные обстрелы лишь усиливают решимость США, - посол

Российские ракетные обстрелы Украины, в частности такие, как сегодняшний, лишь усиливают решительность Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.
Бринк отметила, что сегодняшняя российская атака стала третьей за эту праздничную неделю, когда военные РФ совершили удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам Украины.
"Эти атаки, особенно ужасны в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - добавила посол.
Напомним, сегодня, 31 декабря, российская армия в очередной раз нанесла ракетный массовый удар по Украине. Актуальную информацию о состоянии в регионах после атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
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