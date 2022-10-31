UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські ПВК виходять з Малі та шукають льотчиків для війни в Україні, - Генштаб

Фото: російських найманців уже виводять з Малі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

На тлі великих втрат в Україні російська сторона виводить своїх найманців з Малі, а також шукає льотчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що було ухвалено рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Малі, незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені.

"Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, яка може бути застосовна в Україні. Тим не менш, ефективність та навчання льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дають змоги виконувати завдання за призначенням", - зазначили в Генштабі.

Також повідомляється, що на мотивацію російських льотчиків у ПВК впливають значно знижені порівняно з Сирією виплати.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що в ПВК "Вагнера" почали набирати ув'язнених з ВІЛ та гепатитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПВК ВагнераМалиВійна Росії проти України