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Российские ЧВК выходят из Мали и ищут летчиков для войны в Украине, - Генштаб

Фото: российских наемников уже выводят из Мали (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На фоне больших потерь в Украине российская сторона выводит своих наемников из Мали, а также ищет летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Мали, несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене.

"Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применима в Украине. Тем не менее, эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению", - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что на мотивацию российских летчиков в ЧВК влияют значительно сниженные по сравнению с Сирией выплаты.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в ЧВК "Вагнера" начали набирать заключенных с ВИЧ и гепатитом.

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