Російські повстанці заявили, що зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області

"Передова штурмова група Легіону та РДК заходить до передмістя Шебекіно", - йдеться у повідомленні.

Російські добровольці також публікують, ймовірно, відео боїв у Бєлгородській області. За їх словами, ворожа техніка ховається у лісосмугах. "РДК" та легіон "Свобода Росії" закликають російську армію здаватися.

Варто зазначити, що місцеві Telegram-канали Бєлгородської області пишуть про вибухи, обстріли та роботу ППО. У районі Шебекіно видніється дим.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 22 травня російські повстанці оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили, що хочуть звільнити регіон від путінського режиму.

Росія відразу заявила, що у Бєлгородській області діють "українські диверсанти". Проте у ГУР Міноборони наголосили, що ЗСУ не причетні до подій, а на території Бєлгородської області діють громадяни Росії.

Пізніше розвідка заявила, що надає інформацію російським добровольцям, але не передає техніку, надану партнерами.

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