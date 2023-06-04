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Российские повстанцы заявили, что зашли в пригород Шебекино Белгородской области

Фото: РДК и легион "Свобода России" заявили, что зашли в пригород Шебекино (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские повстанцы заявили, что вошли в пригород Шебекино Белгородской области. Российские военные показали видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" в Telegram.

"Передовая штурмовая группа Легиона и РДК заходит в пригород Шебекино", - говорится в сообщении.

Российские добровольцы также публикуют, вероятно, видео боев в Белгородской области. По их словам, вражеская техника скрывается в лесополосах. "РДК" и легион "Свобода России" призывают российскую армию сдаваться.

Стоит отметить, что местные Telegram-каналы Белгородской области пишут о взрывах, обстрелах и работе ПВО. В районе Шебекино виднеется дым.

Что этому предшествовало

Напомним, 22 мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили, что хотят освободить регион от путинского режима.

Россия сразу заявила, что в Белгородской области действуют "украинские диверсанты". Однако в ГУР Минобороны подчеркнули, что ВСУ не причастны к событиям, а на территории Белгородской области действуют граждане России.

Позже разведка заявила, что предоставляет информацию российским добровольцам, но не передает технику, предоставленную партнерами.

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