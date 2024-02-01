Российские поставки нефти в Индию продолжают снижаться из-за западных санкций, - Reuters

Импорт сырой нефти в Индию от России падает второй месяц подряд до самого низкого уровня за год. Причиной этого стали санкции стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно данным, третий по величине в мире импортер и потребитель нефти увеличил импорт иракской нефти, чтобы компенсировать падение импорта российской нефти.

Импорт из России снизился на 4,2% до 1,3 миллиона баррелей в сутки. Данные агентства по отслеживанию судов Vortexa показали снижение добычи на 9% до 1,2 млн баррелей в сутки.

"Уменьшение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной нефтью, недавние санкции США в отношении судовладельцев, которые перевозят российскую нефть выше ценового предела, а также рост танкерных премий в результате атак в Красном море сделали российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтеперерабатывающих заводов в последние месяцы", - сказала руководитель отдела анализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе Vortexa Серена Хуанг.

Поставки в Индию могут и дальше сокращаться

Хуанг добавила, что импорт российской нефти в Индию может еще больше сократиться в ближайшие месяцы.

В прошлом году Индия стала крупнейшим покупателем морской нефти из России, которую продавали со скидкой после того, как западные страны прекратили импорт после вторжения РФ в Украину.

Однако в декабре Вашингтон ввел санкции в отношении судов и операторов судов, которые перевозят российскую нефть, продаваемую по цене выше 60 долларов за баррель. Банкам и поставщикам услуг было предложено следить за тем, чтобы грузы не нарушали ценовой границы.

Из-за санкций несколько танкеров, которые должны были доставлять сырую нефть "Сокол" в Индию, были направлены в другую сторону.

Индия хочет получить нефть в феврале

Reuters пишет, что в феврале Индия планирует получить по меньшей мере пять партий сырой нефти "Сокол", хотя в январе не получила ни одной.

Ожидается, что судно Jaguar будет разгружено на заводе частного нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в порту Вадинар в западном штате Гуджарат в четверг.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно США ввели новые санкции за перевозку российской нефти. Под ограничения попали почти 20 танкеров.