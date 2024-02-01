ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские поставки нефти в Индию продолжают снижаться из-за западных санкций, - Reuters

Четверг 01 февраля 2024 18:08
UA EN RU
Российские поставки нефти в Индию продолжают снижаться из-за западных санкций, - Reuters Архивное фото: Российские поставки нефти в Индию продолжают снижаться (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Импорт сырой нефти в Индию от России падает второй месяц подряд до самого низкого уровня за год. Причиной этого стали санкции стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным, третий по величине в мире импортер и потребитель нефти увеличил импорт иракской нефти, чтобы компенсировать падение импорта российской нефти.

Импорт из России снизился на 4,2% до 1,3 миллиона баррелей в сутки. Данные агентства по отслеживанию судов Vortexa показали снижение добычи на 9% до 1,2 млн баррелей в сутки.

"Уменьшение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной нефтью, недавние санкции США в отношении судовладельцев, которые перевозят российскую нефть выше ценового предела, а также рост танкерных премий в результате атак в Красном море сделали российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтеперерабатывающих заводов в последние месяцы", - сказала руководитель отдела анализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе Vortexa Серена Хуанг.

Поставки в Индию могут и дальше сокращаться

Хуанг добавила, что импорт российской нефти в Индию может еще больше сократиться в ближайшие месяцы.

В прошлом году Индия стала крупнейшим покупателем морской нефти из России, которую продавали со скидкой после того, как западные страны прекратили импорт после вторжения РФ в Украину.

Однако в декабре Вашингтон ввел санкции в отношении судов и операторов судов, которые перевозят российскую нефть, продаваемую по цене выше 60 долларов за баррель. Банкам и поставщикам услуг было предложено следить за тем, чтобы грузы не нарушали ценовой границы.

Из-за санкций несколько танкеров, которые должны были доставлять сырую нефть "Сокол" в Индию, были направлены в другую сторону.

Индия хочет получить нефть в феврале

Reuters пишет, что в феврале Индия планирует получить по меньшей мере пять партий сырой нефти "Сокол", хотя в январе не получила ни одной.

Ожидается, что судно Jaguar будет разгружено на заводе частного нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в порту Вадинар в западном штате Гуджарат в четверг.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно США ввели новые санкции за перевозку российской нефти. Под ограничения попали почти 20 танкеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Ирак Индия
NEWS
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России