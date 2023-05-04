Російські паливні склади дуже вразливі для безпілотників, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, 3 травня спалахнула пожежа на російському складі ПММ у селищі Хвиля на материковій частині Росії у Керченській протоці, неподалік Кримського мосту. Він міг бути спричинений ударом безпілотника, що відповідає схемі пошкодження російських складів палива з початку року.

За даними британської розвідки, руйнування мережі зберігання та розподілу палива, швидше за все, змусить Росію внести корективи до операцій із дозаправки збройних сил, щоб пом'якшити удари по них.

"Зміни можуть бути розгортанням додаткових заходів захисту на об'єктах зберігання палива, як наприклад, у Туаспе, або використання інфраструктури в менш небезпечних регіонах", - зазначають у Міноборони Британії.