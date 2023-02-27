Российские олигархи заплатят за преступления РФ. Архамия анонсировал конфискацию активов Ocean Plaza
Суд может вскоре конфисковать активы ТРЦ Ocean Plaza, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.
"Российские олигархи заплатят за преступления России своими активами. И это уже происходит", - написал он.
Арахамия напомнил, что сегодня ВАКС решил конфисковать 88,89% акций PIN банка российского предпринимателя Евгения Гинера в пользу государства.
"Дальше будет Ocean Plaza. Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все!" - добавил он.
Отметим, что контрольный пакет акций Ocean Plaza принадлежит российскому бизнесмену и близкому другу российского диктатора Владимиру Путину - Аркадию Ротенбергу.
Напомним, в прошлом году арестованные корпоративные права ТРЦ Ocean Plaza более чем на 350 млн гривен передали в АРМА.
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