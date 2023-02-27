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Российские олигархи заплатят за преступления РФ. Архамия анонсировал конфискацию активов Ocean Plaza

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Понедельник 27 февраля 2023 18:14
Российские олигархи заплатят за преступления РФ. Архамия анонсировал конфискацию активов Ocean Plaza Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд может вскоре конфисковать активы ТРЦ Ocean Plaza, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Российские олигархи заплатят за преступления России своими активами. И это уже происходит", - написал он.

Арахамия напомнил, что сегодня ВАКС решил конфисковать 88,89% акций PIN банка российского предпринимателя Евгения Гинера в пользу государства.

"Дальше будет Ocean Plaza. Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все!" - добавил он.

Отметим, что контрольный пакет акций Ocean Plaza принадлежит российскому бизнесмену и близкому другу российского диктатора Владимиру Путину - Аркадию Ротенбергу.

Напомним, в прошлом году арестованные корпоративные права ТРЦ Ocean Plaza более чем на 350 млн гривен передали в АРМА.

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Ocean Plaza Давид Арахамия Российская Федерация
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