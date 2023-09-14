Російські олігархи вивели з Європи щонайменше 50 млрд доларів, - Bloomberg

Минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc та MD Medical Group Investments Plc, контрольованих магнатами Ігорем Шиловим та Марком Курцером, схвалили переїзд компаній із Кіпру до Росії. За даними Bloomberg, це збільшить загальну вартість активів, які були переведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року як мінімум до 50 млрд доларів.

Цей зсув руйнує багаторічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи сприятливі для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки. Тепер у найбагатших росіян залишається дедалі менше місць, де можна розмістити своє багатство, оскільки багато хто перебуває під санкціями США, Великобританії чи Європи.

"Зараз Росія здається меншим злом, ніж закордон", - сказала Наталія Кузнєцова, партнер компанії Business Solutions and Technologies, яка раніше працювала у Росії під брендом Deloitte.

Передача активів, зареєстрованих у таких місцях, як Кіпр, Джерсі та Швейцарія, до Росії та країн, які Кремль вважає дружніми, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, почалася незабаром після вторгнення. Серед перших переїздів були сімейні активи мільярдера Андрія Гур'єва та сталеливарного магната Віктора Рашнікова зі Швейцарії та Кіпру до Росії. Інші, як, наприклад, мільярдер Ігор Алтушкін, пішли за ним пізніше.

Під тиском

Кремль тисне на найбагатших росіян, щоб ті репатріювали їхні активи з країн, які він називає "недружніми". Угода про уникнення подвійного оподаткування була припинена, що зробило непрактичним залишатися зареєстрованим у таких місцях, як Європа. Росія ускладнює компаніям виплату дивідендів чи продаж активів організаціям, зареєстрованим у таких юрисдикціях.

"Зв'язок Росія-Кіпр зараз працює не дуже добре з погляду грошових переказів", - сказав Олексій Кузнєцов, партнер компанії B1, яка раніше працювала в Росії під брендом Ernst & Young. "Це вирішується переїздом у дружню юрисдикцію чи Росію".

У серпні Путін доручив уряду створити механізм, який дозволить Росії відновити контроль над російськими компаніями, де такий контроль здійснюється через іноземні структури та втрачено внаслідок санкцій.

Щоб заманити магнатів додому, Кремль використав такі стимули, як місцеві внутрішні "офшорні" зони з низькими податками, які він запровадив у 2018 році та постійно вдосконалює. Росія також підвищила вартість зберігання активів у традиційних сховищах, таких як Кіпр чи Мальта, тоді як холдинги з міжнародними активами, перереєстровані у Росії, можуть претендувати на податкові пільги.

Не лише мільярдери переводять свої активи – інші росіяни також переводять свої активи додому. Цього року до вітчизняних "офшорних" зон переїхало 115 компаній, а всього їх стало 254, повідомив перший заступник міністра економіки Ілля Торосов на Східному економічному форумі.

Ряд найбільших російських сировинних і технологічних компаній, як і раніше, зареєстровані в Європі. Виробник добрив EuroChem Group AG, заснований мільярдером Андрієм Мельниченком, базується в Цугу, Швейцарія, а сільськогосподарська фірма Ros Agro PLC перенесла свій лістинг до Казахстану та працює над перереєстрацією з Кіпру, повідомила компанія минулого місяця.

"Дружні" країни

Мільярдери, які не потрапили під санкції, також шукають новий будинок для своїх європейських активів і віддають перевагу юрисдикціям, які Кремль вважає дружніми. Сталеливарний магнат Володимир Лісін та транспортний холдинг Globaltrans Investment Plc переїхали в Абу-Дабі з Кіпру, а друга за величиною російська золотодобувна компанія Polymetal International Plc перереєструвалася в Казахстані минулого місяця. Компанія не перебуває під санкціями, але її російський підрозділ цього року було внесено до американського чорного списку.

Для Globaltrans цей крок може означати відновлення виплати дивідендів, тоді як Поліметалл зможе розділити свої російські та казахстанські активи, що було б складно, якби він залишився зареєстрованим на Джерсі.