Российские олигархи вывели из Европы не менее 50 млрд долларов, - Bloomberg

В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний с Кипра в Россию. По данным Bloomberg, это увеличит общую стоимость активов, которые были переведены самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, как минимум до 50 млрд долларов.

Этот сдвиг разрушает многолетнюю практику российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги. Теперь у самых богатых россиян остается все меньше мест, где можно разместить свое богатство, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Европы.

"Сейчас Россия кажется меньшим злом, чем заграница", - сказала Наталья Кузнецова, партнер компании Business Solutions and Technologies, которая раньше работала в России под брендом Deloitte.

Передача активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в Россию и страны, которые Кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после вторжения. Среди первых переездов были семейные активы миллиардера Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова из Швейцарии и Кипра в Россию. Другие, как, например, миллиардер Игорь Алтушкин, последовали за ним позже.

Под давлением

Кремль оказывает давление на самых богатых россиян, чтобы те репатриировали их активы из стран, которые он называет "недружественными". Соглашение об избежании двойного налогообложения было приостановлено, что сделало непрактичным оставаться зарегистрированным в таких местах, как Европа. Россия затрудняет компаниям выплату дивидендов или продажу активов организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях.

"Связь Россия-Кипр сейчас работает не очень хорошо с точки зрения денежных переводов", - сказал Алексей Кузнецов, партнер компании B1, которая раньше работала в России под брендом Ernst & Young. "Это решается переездом в дружественную юрисдикцию или Россию".

В августе Путин поручил правительству создать механизм, который позволит России восстановить контроль над российскими компаниями, где такой контроль осуществляется через иностранные структуры и был утрачен в результате санкций.

Чтобы заманить магнатов домой, Кремль использовал такие стимулы, как местные внутренние "офшорные" зоны с низкими налогами, которые он ввел в 2018 году и постоянно совершенствует. Россия также повысила стоимость хранения активов в традиционных убежищах, таких как Кипр или Мальта, в то время как холдинги с международными активами, перерегистрированные в России, могут претендовать на налоговые льготы.

Не только миллиардеры переводят свои активы - другие россияне также переводят свои активы домой. В этом году в отечественные "офшорные" зоны переехало 115 компаний, а всего их стало 254, сообщил первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме.

Ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Производитель удобрений EuroChem Group AG, основанный миллиардером Андреем Мельниченко, базируется в Цуге, Швейцария, а сельскохозяйственная фирма Ros Agro PLC перенесла свой листинг в Казахстан и работает над перерегистрацией с Кипра, сообщила компания в прошлом месяце.

"Дружественные" страны

Миллиардеры, не попавшие под санкции, также ищут новый дом для своих европейских активов и отдают предпочтение юрисдикциям, которые Кремль считает дружественными. Сталелитейный магнат Владимир Лисин и транспортный холдинг Globaltrans Investment Plc переехали в Абу-Даби с Кипра, а вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc перерегистрировалась в Казахстане в прошлом месяце. Компания не находится под санкциями, но ее российское подразделение в этом году было внесено в американский черный список.

Для Globaltrans этот шаг может означать восстановление выплаты дивидендов, в то время как Полиметалл сможет разделить свои российские и казахстанские активы, что было бы сложно, если бы он остался зарегистрированным на Джерси.