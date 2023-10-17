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Російські окупанти завантажують одночасно три судна в порту Маріуполя

Фото: російські окупанти завантажують одночасно три судна в порту Маріуполя (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У морському порту тимчасово окупованого Маріуполя уперше після початку повномасштабного російського військового вторгнення під завантаженням перебувають одночасно три комерційні судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"В порту одночасно три судна біля причалів під погрузку. Вперше таке з початку окупації. Всього окупанти задіяли чотири судна класу РМ3 через свою "цивільну" фірму "РКС-НР". Щоб три одночасно - такого ще не було", - написав він.

Також у порту помічені нові бетонні конструкції, а також нові вантажні контейнери: радник мера переконаний, що нічого цивільного у цих контейнерах немає.

Нагадаємо, за даними ресурсу RussiaTheftWatch, Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна та металу, вкрадених з тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей. Також цей порт планують використати для ввезення російського озброєння.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 мільйонів доларів.

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МаріупольпортРосійська Федерація