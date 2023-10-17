Російські окупанти завантажують одночасно три судна в порту Маріуполя

"В порту одночасно три судна біля причалів під погрузку. Вперше таке з початку окупації. Всього окупанти задіяли чотири судна класу РМ3 через свою "цивільну" фірму "РКС-НР". Щоб три одночасно - такого ще не було", - написав він.

Також у порту помічені нові бетонні конструкції, а також нові вантажні контейнери: радник мера переконаний, що нічого цивільного у цих контейнерах немає.

Нагадаємо, за даними ресурсу RussiaTheftWatch, Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна та металу, вкрадених з тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей. Також цей порт планують використати для ввезення російського озброєння.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 мільйонів доларів.