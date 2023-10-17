Российские оккупанты загружают одновременно три судна в порту Мариуполя

"В порту одновременно три судна у причалов под погрузку. Впервые такое с начала оккупации. Всего оккупанты задействовали четыре судна класса РМ3 через свою "гражданскую" фирму "РКС-НР". Чтобы три одновременно - такого еще не было", - написал он.

Также в порту замечены новые бетонные конструкции, а также новые грузовые контейнеры: советник мэра убежден, что ничего гражданского в этих контейнерах нет.

Напомним, по данным ресурса RussiaTheftWatch, Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна и металла, украденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Также этот порт планируется использовать для ввоза российского вооружения.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Россия угнала из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов.