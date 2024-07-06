Російські окупанти просунулися біля Торецька: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

ISW у відповідь на повідомлення російських військових блогерів про захоплення Сотницького Козачка зазначає, що не має візуального підтвердження тривалої російської присутності у цьому селі на кордоні Харківської області України і Бєлгородської області РФ.

Російські та українські війська продовжують боротьбу на місцевості у Вовчанську.

Українські сили, імовірно, утримують позиції на північно-східній околиці міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

5 липня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що окупанти захопили Степову Новоселівку (на північний захід від Сватового), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового біля Стельмахівки та Степової Новоселівки;

на північний захід від Кремінної біля Невського, Макіївки, Греківки;

на захід від Кремінної біля Тернів;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Операція №3 - Донецька область

5 липня російські війська продовжили наступальні дії під Сіверськом, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського і на південний схід від Сіверська біля Спірного і Виїмки.

5 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські блогери стверджували, що загарбники захопили мікрорайон Канал і що українські сили відійшли з мікрорайону на позиції на захід від Сіверського каналу Донецьк-Донбас. Речник українського загону, який діяв на часівярському напрямку, заявив, що російські війська посилили піхоту біля Курдюмівки (на південний схід від Часів Яру), але не використовують бронетехніку.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 і 5 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південному Північному (на схід від Торецька) і в південному Нью-Йорку (на південь від Торецька).

Російські блогери стверджували, що війська РФ повністю захопили Юрівку (на південь від Нью-Йорка) і просунулися в районі Дружби (на північний схід від Торецька) і Південного (на південний схід від Торецька), в межах північного Північного та далі в межах південного Нью-Йорка. Однак ISW поки не знайшло підтвердження цих російських заяв.

Окупанти продовжували наступальні дії на північний схід від Торецька біля Дружби; на схід від Торецька біля Північного; і на південний схід від Торецька біля Ню-Йорка, Юрівки та Залізного.

5 липня російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на ділянці не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на цілій низці напрямків, але ISW не знайшов підтвердження цих досягнень.

Бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районах Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Лозуватське, Євгенівка, Прогрес, Схід, Новоселівка Перша;

на захід від Авдіївки біля Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового, Карлівки та Невельського.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що окупанти просунулися на північ від Парасковіївки.

Речник української бригади, яка діє на курахівському напрямку, заявив, що російські війська, зазнавши значних втрат, призупинили штурм і збільшили кількість ударів безпілотників на цьому напрямку. Проте ISW не помітив такого темпу наступальних операцій Росії в цьому районі, який би свідчив про тактичну паузу.

Бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди, Парасковіївки, Костянтинівки, Водяного та Володимирівки.

4 та 5 липня тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецької і Запорізької областей в районі Старомайорського, Урожайного та Макарівки.

Південна вісь

На заході Запорізької області 5 липня тривали обмежені позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

4 і 5 липня тривали бої під Роботиним і на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.

5 липня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, в тому числі під Кринками.