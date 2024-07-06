Российские оккупанты продвинулись возле Торецка: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

ISW в ответ на сообщение российских военных блогеров о захвате Сотницкого Казачка отмечает, что не имеет визуального подтверждения длительного российского присутствия в этой деревне на границе Харьковской области Украины и Белгородской области РФ.

Российские и украинские войска продолжают борьбу на местности в Волчанске.

Украинские силы предположительно удерживают позиции на северо-восточной окраине города.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

5 июля российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Министерство обороны России утверждало, что оккупанты захватили Степную Новоселовку (к северо-западу от Сватового), но ISW не нашло подтверждения этого заявления.

Российские войска продолжали наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

северо-западнее Сватово возле Стельмаховки и Степной Новоселовки;

северо-западнее Кременной возле Невского, Макеевки, Грековки;

к западу от Кременной возле Тернов;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Операция №3 - Донецкая область

5 июля российские войска продолжили наступательные действия под Северском, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не последовало.

Российские войска продолжали наступательные действия северо-восточнее Северского в районе Белогоровки; к востоку от Северска близ Верхнекаменского и к юго-востоку от Северска близ Спорного и Выемки.

5 июля российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Российские блогеры утверждали, что захватчики захватили микрорайон Канал и что украинские силы отошли из микрорайона на позиции к западу от Северского канала Донецк-Донбасс. Спикер украинского отряда, действовавший на времени северском направлении, заявил, что российские войска усилили пехоту возле Курдюмовки (юго-восточнее Часова Яра), но не используют бронетехнику.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 и 5 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южном Северном (восточнее Торецка) и в южном Нью-Йорке (южнее Торецка).

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ полностью захватили Юровку (южнее Нью-Йорка) и продвинулись в районе Дружбы (к северо-востоку от Торецка) и Южного (юго-восточнее Торецка), в пределах северного Северного и далее в пределах южного Нью-Йорка. -Йорк. Однако ISW пока не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Оккупанты продолжали наступательные действия к северо-востоку от Торецка у Дружбы; к востоку от Торецка у Северного; и к юго-востоку от Торецка около Ню-Йорка, Юровки и Железного.

5 июля российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на участке не было.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись по целому ряду направлений, но ISW не нашел подтверждения этих достижений.

Бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районах Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Лозоватское, Евгеньевка, Прогресс, Восток, Новоселовка Первая;

к западу от Авдеевки возле Яснобродовки;

юго-западнее Авдеевки возле Нетайлового, Карловки и Невельского.

Российские силы недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Парасковеевки.

Представитель украинской бригады, действующей на кураховском направлении, заявил, что российские войска, понеся значительные потери, приостановили штурм и увеличили количество ударов беспилотников на этом направлении. Однако ISW не заметил такого темпа наступательных операций России в этом районе, который бы свидетельствовал о тактической паузе.

Бои продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Парасковеевки, Константиновки, Водяного и Владимировки.

4 и 5 июля продолжались позиционные боевые действия на участке границы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорского, Урожайного и Макаровки.

"Южная ось"

На западе Запорожской области 5 июля шли ограниченные позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

4 и 5 июля продолжались бои под Работино и северо-восточнее Работино у Малой Токмачки.

5 июля продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, в том числе под Крынками.