Російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області, є загиблий
Російські окупанти здійснили артобстріл міста Оріхів Запорізької області. Внаслідок удару загинув цивільний.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, 26 квітня 2023 року військовослужбовці держави-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре здійснили артобстріл міста Оріхів. Унаслідок ворожої атаки загинув 46-річний місцевий мешканець" , - пише пресслужба.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Запоріжжі сьогодні, 26 квітня, пролунали вибухи. На той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
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