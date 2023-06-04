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Російські окупанти обстріляли Чугуїв

Фото: Російські окупанти обстріляли Чугуїв (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові обстріляли Чугуїв Харківської області в неділю ввечері, 4 червня.

Про це заявив начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

За його словами, у Чугуєві було чути відлуння щонайменше п'яти вибухів, усі пролунали за межами Харкова з боку міста.

"РФ завдала ударів по Чугуєву, інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає", - заявив Лободенко.

Водночас поліція закликала мешканців Харкова та області залишатися у укриттях. Про попадання снарядів, руйнування та поранених просять повідомляти на спецлінію 102.

Ситуація у Харківській області

Російським окупантам на початку повномасштабного вторгнення вдалося захопити частину Харківської області, однак завдяки діям ЗСУ регіон було повністю звільнено під час успішного контрнаступу, який відбувся 2022 року.

Навіть після виходу з Харківської області російські окупанти продовжують активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема, окупанти здійснюють атаки з використанням мінометів та артилерії.

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харковЧугуевВійна Росії проти України