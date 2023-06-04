Российские оккупанты обстреляли Чугуев

По его словам, в Чугуеве было слышно эхо по меньшей мере пяти взрывов, все прозвучали за пределами Харькова со стороны города.

"РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на эту минуту нет", - заявил Лободенко.

В то же время полиция призвала жителей Харькова и области оставаться в укрытиях. О попадании снарядов, разрушениях и раненых просят сообщать на спецлинию 102.

Ситуация в Харьковской области

Российским оккупантам в начале полномасштабного вторжения удалось захватить часть Харьковской области, однако благодаря действиям ВСУ регион был полностью освобожден во время успешного контрнаступления, состоявшегося в 2022 году.

Даже после выхода из Харьковской области российские оккупанты продолжают активно наносить ракетные удары по региону. В частности, оккупанты осуществляют атаки с использованием минометов и артиллерии.

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