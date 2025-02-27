Російські окупанти масовано атакують енергосистему та міста України: що відомо

Харківщина

О 20:15 глава Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів безпілотниками по Харківській області. Трохи пізніше він зазначив, що зафіксовані влучання в передмісті Харкова.

Потім Синєгубов додав, що вже є інформація про одного пораненого. А загроза безпілотників залишається, тому бажано не залишати укриття.

Унаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини.

За словами Синєгубова, за попередніми даними, ворог вдарив щонайменше 12 безпілотниками.

Окрім того, РФ масовано атакувала енергосистему Харківської області, повідомив Синєгубов.

Запоріжжя

Близько десятої росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами". Постраждала жінка.

Голова ОВА Федоров повідомив, що попередньо, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі. Крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям.

Повітряна тривога

О 22:20 у Київській та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА.

За декілька хвилин потому голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив про удар по Балаклії.

"Внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Шпиталізований до медичної установи", - сказав він.

Вибухи в Сумах

Telegram-канали повідомляли про вибухи у Сумах.

О 22:58 голова Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко підтвердив влучання дронів.

"Наразі відомо про два влучання БпЛА в Сумах. Є пошкодження 4 будинків. Відомо попередньо про одного потерпілого. Наслідки уточнюються", - заявив він.

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