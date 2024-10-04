Російські окупанти готують заміну дронам "Орлан": ЗМІ дізнались подробиці

Російські окупанти вирішили замінити дрони "Орлан". Мова йде про безпілотники "Орлан-10" та "Орлан-30".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Загалом, як пише видання, якихось конкретних деталей про свої плани вони не розкривають, що натякає на те, що сам проєкт ймовірно перебуває на початкових стадіях.
Водночас генеральний конструктор російського "Спеціального технологічного центру" Роман Іванов заявив, що нібито розробка секретна і велася ще до лютого 2022 року, але потім роботи уповільнилися з огляду на потреби проведення поточних робіт.
"Можна сказати, що це будуть ті ж літаки - крила, двигуни та цільове обладнання, але зроблені вони будуть з урахуванням побажань і тонкощів, які Міноборони РФ сформулювало у технічних завданнях", - цитує його слова видання.
Автори статті припускають, що, ймовірно, нові дрони отримають кращі тактико-технічні характеристики - дальність польоту, тривалість перебування у повітрі, здатність нести більше корисного навантаження, бо навряд чи йдеться про якусь концептуально нову модель.
Наразі відомо, що тривають роботи над виконанням держоборонзамовлення на наявні комплекси, і також триває їхня модернізація, які саме оновлення отримав комплекс не уточнюється.
"Серед "новинок" можуть бути якісь напрацьовані рішення проти такої нової загрози, як FPV-дрони - у всякому випадку, цілком логічно, що таке завдання було поставлено від Міноборони РФ", - зазначають в статті.
Перший політ "Орлан-10" здійснив у 2010 році. В Україні росіяни використовують ці БПЛА із самого початку війни у 2014 році, тобто вже аж понад 10 років.
Водночас "Орлан-30" по суті є модифікацією "Орлан-10", серійне виробництво "старшої" версії стартувало у 2020 році.
Додамо, що буквально у липні видання Reuters писало, що Росія почала використовувати нові дешеві безпілотники у своїх далеких атаках по Україні, щоб виявляти засоби ППО, фіксувати ушкодження і діяти як приманки.
Крім цього, окупанти почали ставити камери заднього огляду для захисту своїх розвідувальних дронів.
Зазначимо, що часто нові починання РФ з модернізації вже існуючої зброї чи техніки зазнають фіаско. Нещодавно глава Кремля Володимир Путін наказав запустити у серійне виробництво літак "Байкал". Це нова розробка має замінити Ан-2 і коштує 5 млн доларів. Але й із цим проектом вже виникли проблеми.
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