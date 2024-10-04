Российские оккупанты готовят замену дронам "Орлан": СМИ узнали подробности

Российские оккупанты решили заменить дроны "Орлан". Речь идет о беспилотниках "Орлан-10" и "Орлан-30".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
В общем, как пишет издание, каких-либо конкретных деталей о своих планах они не раскрывают, что намекает на то, что сам проект, вероятно, находится на начальных стадиях.
В то же время генеральный конструктор российского "Специального технологического центра" Роман Иванов заявил, что якобы разработка секретна и велась еще до февраля 2022 года, но затем работы замедлились, учитывая потребности проведения текущих работ.
"Можно сказать, что это будут те же самолеты - крылья, двигатели и целевое оборудование, но сделаны они будут с учетом пожеланий и тонкостей, которые Минобороны РФ сформулировало в технических задачах", - цитирует его слова издание.
Авторы статьи предполагают, что, вероятно, новые дроны получат лучшие тактико-технические характеристики - дальность полета, продолжительность пребывания в воздухе, способность нести больше полезной нагрузки, потому что вряд ли речь идет о концептуально новой модели.
Пока известно, что продолжаются работы над выполнением гособоронзаказа на существующие комплексы, и также продолжается их модернизация, которые именно обновление получил комплекс не уточняется.
"Среди "новинок" могут быть какие-то наработанные решения против такой новой угрозы, как FPV-дроны - во всяком случае, вполне логично, что такая задача была поставлена от Минобороны РФ", – отмечают в статье.
Первый полет "Орлан-10" совершил в 2010 году. В Украине россияне используют эти БПЛА с самого начала войны в 2014 году, то есть уже более 10 лет.
В то же время "Орлан-30", по сути, является модификацией "Орлан-10", серийное производство "старшей" версии стартовало в 2020 году.
Добавим, что буквально в июле издание Reuters писало, что Россия начала использовать новые дешевые беспилотники в своих дальних атаках по Украине, чтобы выявлять средства ПВО, фиксировать повреждения и действовать как приманки.
Кроме этого, оккупанты начали ставить камеры заднего обзора для защиты своих разведывательных дронов.
Отметим, что часто все новые начинания РФ по модернизации уже существующего оружия или техники терпят фиаско. Недавно глава Кремля Владимир Путин приказал запустить в серийное производство самолет "Байкал". Это новая разработка должна заменить Ан-2 и стоит 5 млн долларов. Но и с этим проектом уже возникли проблемы.
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