Российские оккупанты готовят замену дронам "Орлан": СМИ узнали подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

В общем, как пишет издание, каких-либо конкретных деталей о своих планах они не раскрывают, что намекает на то, что сам проект, вероятно, находится на начальных стадиях.

В то же время генеральный конструктор российского "Специального технологического центра" Роман Иванов заявил, что якобы разработка секретна и велась еще до февраля 2022 года, но затем работы замедлились, учитывая потребности проведения текущих работ.

"Можно сказать, что это будут те же самолеты - крылья, двигатели и целевое оборудование, но сделаны они будут с учетом пожеланий и тонкостей, которые Минобороны РФ сформулировало в технических задачах", - цитирует его слова издание.

Что может быть в "начинке" нового дрона

Авторы статьи предполагают, что, вероятно, новые дроны получат лучшие тактико-технические характеристики - дальность полета, продолжительность пребывания в воздухе, способность нести больше полезной нагрузки, потому что вряд ли речь идет о концептуально новой модели.

Пока известно, что продолжаются работы над выполнением гособоронзаказа на существующие комплексы, и также продолжается их модернизация, которые именно обновление получил комплекс не уточняется.

"Среди "новинок" могут быть какие-то наработанные решения против такой новой угрозы, как FPV-дроны - во всяком случае, вполне логично, что такая задача была поставлена ​​от Минобороны РФ", – отмечают в статье.