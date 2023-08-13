Російські обстріли Херсонської області: в МВС уточнили кількість постраждалих

Російські терористи з ранку завдали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждало багато цивільних людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Після ворожих обстрілів виникли пожежі в приватних домоволодіннях. Горіли житлові будинки та гаражне приміщення", - повідомив міністр.
За словами Клименка, рятувальники ДСНС ліквідували всі загоряння, попри повторні обстріли окупантів.
Він також повідомив, що, станом на 17:00, внаслідок військової агресії Росії у Херсонській області постраждало 20 осіб: з них
Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.
14 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими. Станом на зараз відомо про сімох загиблих й дев'ятьох поранених.
"Сьогодні Херсонська область здригнулася від страшних звісток. Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани, Широка Балка… Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему - 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя", - написав Прокудін.
За словами голова Херсонської ОВА, в Станіславі внаслідок обстрілу загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.