Российские обстрелы Херсонской области: в МВД уточнили количество пострадавших

"После вражеских обстрелов произошли пожары в частных домовладениях. Горели жилые дома и гаражное помещение", - сообщил министр.

По словам Клименко, спасатели ГСЧС ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные обстрелы оккупантов.

Он также сообщил, что, по состоянию на 17:00, в результате военной агрессии России в Херсонской области пострадали 20 человек: из них

7 погибших (5 - в Широкой Балке, 2 - в Станиславе),

13 раненых (по 3 - в Херсоне и Бериславе, по 2 - в Станиславе и Камышанах, по 1 - в Гигантском, Золотой Балке и Новокаирах).

Все подробности сегодняшних ударов страны-террориста по территории Херсонской области – в материале РБК-Украина.

День траура по погибшим

14 августа объявлен Днем траура по погибшим. По состоянию на данный момент известно о семи погибших и девяти раненых.

"Сегодня Херсонская область вздрогнула от страшных известий. Херсон, Огромное, Золотая Балка, Станислав, Камышаны, Широкая Балка… Софийцы было всего 23 дня от рождения, ее брату Артему - 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия. Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя", - написал Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, в Станиславе в результате обстрела погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин.

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