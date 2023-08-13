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Российские обстрелы Херсонской области: в МВД уточнили количество пострадавших

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы с утра нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего пострадали гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"После вражеских обстрелов произошли пожары в частных домовладениях. Горели жилые дома и гаражное помещение", - сообщил министр.

По словам Клименко, спасатели ГСЧС ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные обстрелы оккупантов.

Он также сообщил, что, по состоянию на 17:00, в результате военной агрессии России в Херсонской области пострадали 20 человек: из них

  • 7 погибших (5 - в Широкой Балке, 2 - в Станиславе),
  • 13 раненых (по 3 - в Херсоне и Бериславе, по 2 - в Станиславе и Камышанах, по 1 - в Гигантском, Золотой Балке и Новокаирах).

Все подробности сегодняшних ударов страны-террориста по территории Херсонской области – в материале РБК-Украина.

День траура по погибшим

14 августа объявлен Днем траура по погибшим. По состоянию на данный момент известно о семи погибших и девяти раненых.

"Сегодня Херсонская область вздрогнула от страшных известий. Херсон, Огромное, Золотая Балка, Станислав, Камышаны, Широкая Балка… Софийцы было всего 23 дня от рождения, ее брату Артему - 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия. Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя", - написал Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, в Станиславе в результате обстрела погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин.

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