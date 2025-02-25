Російські морпіхи бояться відправки до Курської області через величезні втрати, - "АТЕШ"

"Чутки про те, що шансів повернутися звідти живими практично немає, тільки посилюють паніку серед особового складу", - зазначили в "АТЕШ".

За даними руху, деякі з цих військових уже вступили в "АТЕШ" і передають цінну інформацію. Зокрема щодо командування частини, про яке військовослужбовці відгукуються вкрай невтішно. Адже командування наплювацьки ставиться до підлеглих, примушує до штурмів і сіє страх перед саботажем серед своїх же солдатів

"Деталі розкривати не будемо, але значна частина бійців 810-ї ОБрМП вже готує "сюрпризи" для командування, які вони мають намір піднести найближчим часом. Ми чекаємо новин від наших друзів і настійно рекомендуємо іншим триматися подалі від своїх командирів - скоро їм буде не до вас", - сказано у повідомленні.