Російські "Молнії" влучили в житлову багатоповерхівку на Сумщині

Ілюстративне фото: ліквідація наслідків дронової атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

1 січня прикордонні райони Сумської області зазнали атак російських дронів та ударних безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов в Facebook.

Так, Олександр Селіверстов повідомив про надзвичайну ситуацію у Семенівці. З обіду місто зазнає атак російських дронів. Ворог використовує FPV-дрони та ударні безпілотники типу "Молнія".

За словами чиновника, в Семенівці зафіксовано щонайменше чотири влучання. Найсерйозніший удар о 17:15 припав на житлову багатоповерхівку. Постраждало скління вікон, на щастя, люди не постраждали.

Начальник адміністрації закликав всіх жителів залишатися в укриттях під час тривог і дотримуватися заходів безпеки.

"Росія - країна-терорист", - наголосив Олександр Селіверстов.

Ситуація на Сумщині

Росія продовжує активні бойові дії біля кордону Сумської області. Противник намагається розширити контрольовані території та створити так звану "буферну зону" у прикордонних районах Сумщини.

В області регулярно фіксують обстріли населених пунктів. Ворог застосовує артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, FPV‑дрони, безпілотники та авіаційні бомби.

Наприклад, 17 грудня внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також ми розповідали про умови, в яких доводиться працювати енергетикам у Сумській області, детально - в інтерв’ю РБК-Україна.

Війна в УкраїніАтака дронівСумська область