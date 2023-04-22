Російські мільярдери за рік війни з Україною збільшили свої статки на третину

За даними видання, у списку перебуває 110 мільярдерів, що на 22 більше, ніж торік. Їхній загальний стан збільшився до 505 млрд доларів з 353 млрд доларів, коли було оголошено список 2022 року.

Список був би довшим, якби п'ять мільярдерів - засновник DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Freedom Finance Тимур Турлов та співзасновники JetBrains Сергій Дмитрієв та Валентин Кип'ятков - не відмовилися від російського громадянства, пише Forbes.

"На результати торішнього рейтингу також вплинули апокаліптичні прогнози про російську економіку", - зазначає Forbes, додаючи, що загальні статки російських мільярдерів у 2021 році, до початку війни, становив 606 млрд доларів.

Після того як 24 лютого минулого року президент Володимир Путін вторгнувся в Україну, Захід ввів, як він вважає, найсуворіші санкції в сучасній історії щодо економіки Росії та деяких її найбагатших людей.

Економіка Росії скоротилася на 2,1% у 2022 році під тиском західних санкцій, але Москва продовжувала продавати нафту, метали та інші природні ресурси на світові ринки, зокрема Китай, Індію та Близький Схід.

Міжнародний валютний фонд цього місяця підвищив прогноз зростання Росії у 2023 році з 0,3% до 0,7%, але знизив прогноз на 2024 рік з 2,1% до 1,3%, заявивши, що він також очікує, що нестача робочої сили та результат західних компаній завдадуть шкоди економіці країни.

Ціна на нафту марки Urals, джерело життєвої сили російської економіки, 2022 року становила в середньому 76,09 долара за барель порівняно з 69 доларами 2021 року. Ціни на добрива також були високими минулого року.

Андрій Мельниченко, який сколотив статки на добривах, був названий Forbes найбагатшою людиною Росії з оцінним статком у 25,2 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує його статки минулого року.

Володимир Потанін, президент і найбільший акціонер "Норнікеля", найбільшого у світі виробника паладію та рафінованого нікелю, посів друге місце серед найбагатших людей Росії зі статком у 23,7 млрд доларів.

Володимир Лісін, який контролює сталеливарний завод НЛМК і визнаний торік найбагатшою людиною Росії, посів третє місце у списку Forbes Russia зі статками в 22,1 млрд доларів.