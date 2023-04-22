Российские миллиардеры за год войны с Украиной увеличили свои состояния на треть

По данным издания, в списке находится 110 миллиардеров, что на 22 больше, чем в прошлом году. Их общее состояние увеличилось до 505 млрд долларов с 353 млрд долларов, когда был объявлен список 2022 года.

Список был бы длиннее, если бы пять миллиардеров - основатель DST Global Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Freedom Finance Тимур Турлов и соучредители JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков - не отказались от российского гражданства, пишет Forbes.

"На результаты прошлогоднего рейтинга также повлияли апокалиптические прогнозы о российской экономике", - отмечает Forbes, добавляя, что общее состояние российских миллиардеров в 2021 году, до начала войны, составляло 606 млрд долларов.

После того как 24 февраля прошлого года президент Владимир Путин вторгнуться Украину, Запад ввел, как он считает, самые суровые санкции в современной истории в отношении экономики России и некоторых ее самых богатых людей.

Экономика России сократилась на 2,1% в 2022 году под давлением западных санкций, но Москва продолжала продавать нефть, металлы и другие природные ресурсы на мировые рынки, в частности в Китай, Индию и на Ближний Восток.

Международный валютный фонд в этом месяце повысил прогноз роста России в 2023 году с 0,3% до 0,7%, но снизил прогноз на 2024 год с 2,1% до 1,3%, заявив, что он также ожидает, что нехватка рабочей силы и исход западных компаний нанесут ущерб экономике страны.

Цена на нефть марки Urals, источник жизненной силы российской экономики, в 2022 году составляла в среднем 76,09 доллара за баррель по сравнению с 69 долларами в 2021 году. Цены на удобрения также были высокими в прошлом году.

Андрей Мельниченко, сколотивший состояние на удобрениях, был назван Forbes самым богатым человеком России с оценочным состоянием в 25,2 млрд долларов, что более чем вдвое превышает его состояние в прошлом году.

Владимир Потанин, президент и крупнейший акционер "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля, занял второе место среди самых богатых людей России с состоянием в 23,7 млрд долларов.

Владимир Лисин, контролирующий сталелитейный завод НЛМК и признанный в прошлом году самым богатым человеком России, занял третье место в списке Forbes Russia с состоянием в 22,1 млрд долларов.