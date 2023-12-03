Російські КАБи стали реальною проблемою для України: Ігнат пояснив, що може допомогти

Ігнат наголосив, що ще півроку тому пуски керованих авіабомб були поодинокі, але тепер окупанти можуть скинути за день до сотні, особливо на півдні України.

"КАБ летить неточно, але це 500 кг бомба. Вибухівки там багато, і вони беруть масованими ударами. Були вже і близько ста за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам", - сказав він.

За словами речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, окупанти скидають КАБи на прифронтові території, оскільки російська авіація не може залітати у зону дії української ППО.

"Штурмовики та вертольоти, тікі як Ка-52 і Мі-24, ми збиваємо, як тільки вони потрапляють у зону дії нашої ППО. Користуючись тим, що ППО не може дістати на великій відстані, з якої скидають Су-35 і Су-34 керовані авіаційні бомби, це 50-70 км за лінією бойового зіткнення, тому ворог користується цим", - пояснив речник.

Ігнат вважає, що допомогти у протидії з КАБами може винищувач F-16, який Україна отримає від партнерів. Ці літаки можуть ефективно знищувати російську авіацію.

"Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам", - додав речник Повітряних сил.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.

Українські пілоти навчаються на F-16 у декількох країнах. За словами Юрія Ігната, у Данії льотчики вже сіли на F-16 разом з інструкторами.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що самі винищувачі F-16 не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні. На його думку, літаки потрібно використовувати разом з HIMARS, ракетами та іншими системами ППО.