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Російські хакери "зламали" українські Telegram-канали Мелітополя

Фото: російські хакери "зламали" українські Telegram-канали Мелітополя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські хакери "зламали" проукраїнські Telegram-канали, які доносили інформацію до жителів окупованого півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, минулої ночі окупанти "зламали" декілька проукраїнських Telegram-чатів Мелітополя. Зокрема, під хакерську атаку потрапило місцеве ЗМІ "РІА Мелітополь". Їх канал у Telegram теж "зламали".

"Пабліки, які з першого дня війни невтомно доносили жахливу правду про життя на ТОТ. Та постійно отримували погрози від окупантів. Все, що ви зараз бачите у групах, - дії ворога. Власники каналів не мають доступу до адміністрування", - зазначив Федоров.

Мер Мелітополя закликав жителів окупованих територій не споживати російську пропаганду та відписатися від ворожих ресурсів.

Ситуація в окупованому Мелітополі

Нагадаємо, місто Мелітополь Запорізької області було окуповане росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни називають Мелітополь "столицею" окупованої частини Запорізької області.

При цьому загарбники перетворили місто на свій військовий пункт, а також тероризуються місцеве населення.

Зокрема, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни можуть провести на окупованих територіях України мобілізацію після проведення так званих "виборів" у вересні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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TelegramМелітопольОкуповані територіїВійна в Україні