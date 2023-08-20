RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские хакеры "взломали" украинские Telegram-каналы Мелитополя

Фото: российские хакеры "взломали" украинские Telegram-каналы Мелитополя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские хакеры "взломали" проукраинские Telegram-каналы, которые доносили информацию жителям оккупированного юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, минувшей ночью оккупанты "взломали" несколько проукраинских Telegram-чатов Мелитополя. В частности, под хакерскую атаку попало местное СМИ "РИА Мелитополь". Их канал в Telegram тоже "взломали".

"Паблики, которые с первого дня войны без устали доносили ужасную правду о жизни на ВОТ. Но постоянно получали угрозы от оккупантов. Все, что вы сейчас видите в группах, - действия врага. Владельцы каналов не имеют доступа к администрированию", - отметил Федоров.

Мэр Мелитополя призвал жителей оккупированных территорий не потреблять российскую пропаганду и отписаться от вражеских ресурсов.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Напомним, город Мелитополь Запорожской области был оккупирован россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас россияне называют Мелитополь "столицей" оккупированной части Запорожской области.

При этом захватчики превратили город в свой военный пункт, а также терроризируют местное население.

В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне могут произвести на оккупированных территориях Украины мобилизацию после проведения так называемых "выборов" в сентябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TelegramМелитопольОккупированные территорииВойна в Украине