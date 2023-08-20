Российские хакеры "взломали" украинские Telegram-каналы Мелитополя

По его словам, минувшей ночью оккупанты "взломали" несколько проукраинских Telegram-чатов Мелитополя. В частности, под хакерскую атаку попало местное СМИ "РИА Мелитополь". Их канал в Telegram тоже "взломали".

"Паблики, которые с первого дня войны без устали доносили ужасную правду о жизни на ВОТ. Но постоянно получали угрозы от оккупантов. Все, что вы сейчас видите в группах, - действия врага. Владельцы каналов не имеют доступа к администрированию", - отметил Федоров.

Мэр Мелитополя призвал жителей оккупированных территорий не потреблять российскую пропаганду и отписаться от вражеских ресурсов.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Напомним, город Мелитополь Запорожской области был оккупирован россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас россияне называют Мелитополь "столицей" оккупированной части Запорожской области.

При этом захватчики превратили город в свой военный пункт, а также терроризируют местное население.

В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне могут произвести на оккупированных территориях Украины мобилизацию после проведения так называемых "выборов" в сентябре.

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